La notte scorsa a Modena, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno sottoposto a controllo stradale un’autovettura con due persone a bordo e, ritenendo simile presenza sospetta, procedevano a una perquisizione del veicolo, all’interno del quale venivano rinvenuti sedie, vasi e teli risultati rubati poco prima all’interno di un’attività commerciale del centro modenese.

I militari erano giunti nella località poiché il sistema di allarme del negozio aveva segnalato intrusione e, giungendo in loco, avevano effettivamente notato che i locali erano aperti e diversi oggetti da esposizione erano accatastati all’esterno, probabilmente abbandonati dai ladri in seguito all’inserimento dell’allarme.

I due fermati, individuati e controllati in quei pressi, sono due marocchini di 25 e 29 anni, entrambi residenti a Modena. La merce veniva restituita all’avente diritto, e i due denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per il reato di ricettazione in concorso.