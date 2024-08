La Polizia di Stato di Sassuolo ha tratto in arresto un cittadino italiano di 30 anni, senza fissa dimora, per il reato di resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale. La mattina del 10 agosto scorso, personale del Commissariato di P.S. di Sassuolo è intervenuto, a seguito di segnalazione alla linea di emergenza 112NUE, presso un bar, dove un uomo stava minacciando il titolare, che si era rifiutato di somministrargli degli alcoolici, in quanto già in evidente stato di alterazione psicofisica.

Un anziano cliente, nel tentativo di calmare il 30enne, era stato spintonato, rovinando a terra e battendo la testa contro lo spigolo del marciapiede. Con la medesima aggressività l’uomo si è rivolto nei confronti degli agenti nel frattempo intervenuti, i quali, con non poca difficoltà, sono riusciti a bloccarlo, riportando lesioni poi refertate dal Pronto Soccorso del nosocomio cittadino. L’uomo, durante il tragitto verso il Commissariato, ha continuato nel suo atteggiamento violento, danneggiando con spallate e calci, l’abitacolo dell’autovettura di servizio.

All’esito dell’udienza di convalida, svoltasi nella stessa mattinata, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti l’applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nelle province di Modena e Reggio Emilia e dell’obbligo di presentazione alla P.G. di Bologna.