Il prossimo appuntamento della Rassegna Musicale “Note e Arte nel Romanico 2024” si terrà Giovedì 15 agosto 2024, alle ore 17, presso la Chiesa di S. Francesca Saverio Cabrini (detta dell’Emigrante) a Groppo di Riolunato con un concerto dedicato alle dolci sonorità della chitarra.

I protagonisti del concerto saranno i chitarristi Rita Casagrande e Riccardo Almagro con il programma “Incanto di chitarre”, un trionfo dell’estro chitarristico spagnolo a cavallo tra il XIX ed il XX secolo.

Tra i compositori che verranno omaggiati ricordiamo I. Albeniz ed E. Granados, considerati fra i maggiori esponenti della scuola nazionale spagnola, il celebre F. Tarrega, ritenuto uno dei più abili compositori per chitarra classica della storia e F. G. Lorca, importante artista di cui verranno eseguite alcune delle Cancionas españolas in una suggestiva versione per duo di chitarre.

Tutti i concerti della rassegna “Note e Arte nel Romanico” sono ad ingresso libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.