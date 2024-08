Nella notte tra sabato e domenica, i Carabinieri della Stazione di Cavriago, allertati dalla sala operativa del 118, sono intervenuti per un sinistro stradale verificatosi in via Ghiardo nel comune di Bibbiano. L’incidente ha visto il coinvolgimento di due veicoli: un’auto Peugeot condotta da un giovane di 26 anni residente a Cavriago e una moto Honda guidata da un 21enne di Verona.

A seguito dell’impatto, il 21enne è stato trasportato al Pronto Soccorso di Reggio Emilia in condizione di moderata gravità. I militari di Cavriago hanno effettuato i rilievi necessari per accertare la dinamica del sinistro e stanno proseguendo con le indagini. Le operazioni di viabilità sono state gestite per garantire la sicurezza del traffico e ridurre i disagi.