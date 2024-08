Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Bologna hanno sequestrato complessivamente oltre 3700 prodotti non sicuri. In particolare trattasi di circa 2000 prodotti di elettronica e bigiotteria varia, messi in commercio da un venditore ambulante di nazionalità egiziana in occasione del mercato settimanale presso la città di Imola e oltre 1700 giocattoli (peluche, pennarelli, girandole, ecc.), nel mercato settimanale di Budrio, esposti in vendita senza il marchio CE e/o con marchio CE non conforme alle prescrizioni normative, nonché privi delle informazioni in lingua italiana al consumatore, delle istruzioni per l’uso e delle altre necessarie informazioni identificative dell’importatore.

In particolare, le attività di prevenzione e repressione delle violazioni in materia di “sicurezza dei prodotti”, eseguite dai militari della Compagnia di Imola e della Compagnia di Molinella, svolte nell’ambito delle ordinarie attività di “Controllo economico del territorio”, hanno impedito la vendita di prodotti privi dei contenuti minimi d’informazione e di tutte le altre indicazioni riferibili alla composizione e all’eventuale presenza di sostanze nocive per la salute previste dalla legislazione europea e nazionale.

Le anomalie riscontrate, hanno fatto scattare gli immediati sequestri amministrativi e le segnalazioni alla Camera di Commercio di Bologna per violazioni del D.Lgs. 206 del 2005 (Codice del Consumo), per le quali sono previste sanzioni amministrative che vanno da un minimo di € 516 a un massimo di € 25.823.

Le attività condotte dai finanzieri costituiscono un’ulteriore testimonianza della continua azione esercitata dal Corpo finalizzata a contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza, contribuendo a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo, ove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza.