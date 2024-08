Come è ormai tradizione, a Guastalla il Ferragosto è dedicato alla cultura e al patrimonio artistico. Per il 2024 il tema saranno i libri nella loro vulnerabilità di oggetti materiali, ma anche nella loro immortalità di opere dell’ingegno e soggetti per la pittura.

Il pomeriggio inizierà alle 16.30 in Palazzo Ducale con una visita guidata in Quadreria Maldotti alla ricerca del ruolo dei libri nei dipinti antichi, con particolare riferimento agli intellettuali ritratti nelle loro biblioteche.

Il percorso proseguirà in Biblioteca Maldotti alle 17.30, dove sarà presente il restauratore specializzato in materiali cartacei Giovanni Pagani di Recanati, il quale sta recuperando diversi volumi e carte d’archivio su incarico della Soprintendenza di Bologna, sotto la direzione della dott.ssa Maria Grazia Gattari. Pagani condurrà un vero e proprio momento di cantiere aperto, mostrando alcune tipologie di lavorazioni che sono in corso sui materiali della Maldotti. Si tratta del primo di una serie di incontri a carattere didattico e divulgativo sul tema del restauro cartaceo, ideati dalla dott.ssa Gattari, che proseguiranno nell’autunno.

Le visite guidate saranno condotte da Ivan Cantoni (direttore della Maldotti e conservatore della Quadreria), Martina Lazzaretti (Ufficio Informazioni Turistiche – Biblioteca Maldotti) e Fiorello Tagliavini (Assessore alla Cultura e direttore del Teatro Ruggeri), che proporrà alcune letture da autori del XIX secolo sulla vulnerabilità dei libri.