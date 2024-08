La scorsa notte, in via dell’Indipendenza, la squadra Volanti ha tratto in arresto un cittadino tunisino, del 2005, gravato da numerosi pregiudizi di polizia per reati della stessa indole e irregolare nel territorio nazionale, per il reato di tentata rapina aggravata.

Nello specifico, alle ore 03:30 circa, la pattuglia, transitando per via dell’Indipendenza, notava un’autovettura in sosta contromano con diverse persone attorno e un cittadino tunisino seduto al posto di guida che, alla vista degli operanti, usciva dal mezzo e tentava di darsi alla fuga, per poi essere bloccato dagli stessi.

Gli operatori notavano inoltre, poco distante dall’auto, un uomo anziano che, sorreggendosi ad una colonna, con diverse escoriazioni e tumefazioni al volto, si presentava come il proprietario dell’auto.

Il soggetto in questione, un uomo di 78 anni, che veniva trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Sant’Orsola per le cure del caso, riferiva che, poco prima, al fine di effettuare una consegna presso un hotel in zona, lasciava l’auto in sosta per qualche minuto nelle vicinanze, trovando al suo ritorno, all’interno della stessa, il cittadino tunisino che tentava di allontanarsi a bordo della vettura. La vittima si opponeva a ciò, cercando di farlo scendere; il malvivente però, una volta sceso, lo colpiva violentemente, più volte, facendolo rovinare a terra.

Notando quanto stava accadendo, alcuni passanti si fermavano, dando ausilio al malcapitato e impedendo la fuga del malvivente che, bloccato dalla pattuglia, veniva tratto in arresto.