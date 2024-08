Nella notte tra martedì 13 e mercoledì 14 agosto, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia sono intervenuti nei pressi di un bar di via Beethoven dopo la segnalazione di un possibile furto in atto pervenuta da un cittadino residente in un appartamento posto sopra l’esercizio commerciale.

Sul posto sono arrivate due Volanti che hanno notato due soggetti i quali, vistisi scoperti, desistevano dal loro intento e si davano a precipitosa fuga, uno a piedi e l’altro a bordo di bicicletta, facendo perdere le loro tracce.

Dopo circa mezz’ora di ricerche effettuate, gli operatori riuscivano a rintracciare in via Mozart un soggetto perfettamente corrispondente a uno dei due notati poco prima, tutto avvalorato dalla visione delle immagini di videosorveglianza fornite dal titolare del bar di via Beethoven.

L’uomo, un italiano di 39 anni, con diversi precedenti di Polizia a suo carico, a seguito di perquisizione personale veniva trovato in possesso di un coltellino multiuso subito sequestrato dagli agenti operanti.

Grazie alle immagini di sorveglianza e alla testimonianza del vicino che aveva allertato il 113 è stato possibile ricostruire la vicenda, appurando che il 39enne, unitamente ad un altro soggetto, stava tentando di forzare la porta d’ingresso del bar al fine di introdursi all’interno ma, proprio in quel momento, arrivavano le volanti della Polizia di Stato che sventavano il possibile furto.

Sulla base di quanto emerso e al termine degli opportuni accertamenti di rito, il 39enne è stato deferito in stato di libertà per le ipotesi di reato di tentato furto aggravato in concorso e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.