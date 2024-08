I Carabinieri della Stazione di Prignano sulla Secchia, nella giornata di ieri sono intervenuti in una dimora del luogo per eseguirvi una perquisizione delegata dalla Procura della Repubblica di Modena per la ricerca di armi, in seguito alla segnalazione di un anziano del luogo che, qualche tempo fa, aveva consegnato ai militari un fucile mitragliatore “STEN” di fabbricazione inglese, risalente al secondo conflitto mondiale, ritrovato in una sua pertinenza abitativa.

L’ispezione, condotta in ausilio con il Nucleo Artificieri del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna, dava esito positivo poiché all’interno di un vano murario di un fabbricato rurale disabitato, venivano rinvenuti e sequestrati un fucile mitragliatore automatico di fabbricazione statunitense, modello M3, provvisto di sette caricatori, 741 cartucce calibro 9×19, quattro bombe a mano di fabbricazione americana e inglese, sempre risalenti alla seconda guerra mondiale.

Gli ordigni esplosivi, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati fatti brillare nella mattinata odierna.