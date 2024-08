Si sono conclusi domenica 18 agosto, come da programma, i lavori avviati lunedì 12 agosto da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) per la sostituzione di alcuni deviatoi lungo la linea AV Bologna – Milano.

I treni veloci, temporaneamente deviati sulla linea convenzionale per consentire l’attività dei cantieri, da oggi ripercorrono la linea AV. Come prevedono le norme in caso di rinnovo dell’infrastruttura, la piena velocità nelle tratte interessate dai lavori dovrà essere raggiunta gradualmente. Per questo motivo, fino al 25 agosto, è previsto un aumento dei tempi di viaggio di 15/20 minuti, già calcolato e visibile sui sistemi di acquisto delle imprese ferroviarie. Da lunedì 26 agosto i treni percorreranno nuovamente l’intera linea a piena velocità.

Circa 90 i tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici impegnati nelle attività di rinnovo. Tre i cantieri, operativi contemporaneamente 24 ore su 24, dove i nuovi deviatoi – lunghi 140 metri e del peso di circa 200 tonnellate – sono stati movimentati mediante gru telescopiche e poi trasportati nel punto di varo con mezzi motorizzati e caricatori.

Questi lavori rientrano nei piani di manutenzione straordinaria della linea – percorsa ogni giorno da quasi 200 treni ad alta velocità – e si aggiungono alla manutenzione ordinaria che viene svolta pressoché quotidianamente, principalmente la notte quando non sono previsti treni in viaggio.

L’investimento di RFI è stato di 5 milioni di euro.