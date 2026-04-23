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Le mense scolastiche di Bologna sono state premiate per le buone pratiche di promozione di una cultura alimentare sana e sostenibile dal Rating dei menù scolastici Foodinsider, il monitoraggio indipendente che da dieci anni analizza e valuta i menù delle mense italiane, premiando le realtà più virtuose.

L’assessore alla Scuola Daniele Ara ha ritirato il premio ieri a Roma, nell’ambito della quarta edizione del Summit della mensa scolastica, promosso da Foodinsider e dal Comune di Roma e dedicato alla qualità, alla sostenibilità e al valore educativo della ristorazione scolastica.

Durante la cerimonia, l’assessore Ara ha sottolineato “l’importanza di un servizio che, per coniugare sostenibilità economica, sociale e ambientale richiederebbe maggiore attenzione anche a livello nazionale, a sostegno degli sforzi dei Comuni per assicurare pasti sani e sicuri, integrando il sistema produttivo e agricolo di qualità a livello locale”.

Le mense scolastiche comunali erano già state premiate nel 2023 per la sostenibilità ambientale del servizio, quest’anno la motivazione del premio è legata all’impegno e alla continuità del sistema integrato che l’amministrazione ha strutturato negli anni per garantire il monitoraggio e promuovere la riduzione degli sprechi di cibo nella refezione scolastica, coniugando obiettivi ambientali ed educativi con la qualità del servizio.