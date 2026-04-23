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Con la posa dei binari quasi completata sulla Linea Rossa (88% la percentuale esatta), anche l’asse della via Emilia si avvicina sempre più all’assetto definitivo della viabilità. Intanto, sulla Linea Verde le attività proseguono senza sosta, con alcune novità significative già da questa settimana.

Borgo – Santa Viola

Via libera al doppio senso di marcia lungo l’asse di via Saffi e via Emilia Ponente, da Porta San Felice fino a via della Pietra. A partire dal 1º maggio, infatti, la percorribilità della via Emilia in entrambe le direzioni – già in vigore dai viali al Pontelungo – conquisterà un tassello ulteriore e cruciale ai fini della normalizzazione della circolazione stradale. Il cantiere della Linea Rossa che interessa il tratto Pietra-Pontelungo sarà quindi rimodulato per consentire la riapertura delle due corsie veicolari, mentre all’interno della recinzione si continuerà a lavorare alla posa delle rotaie. Per permettere queste operazioni, sempre complesse quando si tratta di movimentare i binari, da via della Pietra sarà possibile la sola svolta a destra, imponendo a chi deve proseguire verso Borgo Panigale l’itinerario alternativo lungo via Edgard Allan Poe e via del Pontelungo (con limite di sagoma in altezza di 3,60 metri).

Contestualmente ci sarà anche il ritorno sui regolari percorsi delle linee del trasporto pubblico: 23, 87, 576, 646, 651, 673 e 677.

Bolognina

Cambio d’assetto già da domani, venerdì 24 aprile, quando nel tratto di piazza dell’Unità tra via Tibaldi e via Donato Creti i lavori si sposteranno sul lato sud della carreggiata e la circolazione verrà traslata su quello nord. Matteotti rimarrà quindi percorribile solamente verso periferia, mentre il traffico proveniente da via Tibaldi avrà l’obbligo di procedere diritto e, per proseguire verso il centro, dovrà seguire un percorso alternativo lungo via Ferrarese, reimmettendosi in via Matteotti all’incrocio con via Algardi. Per i soli mezzi del trasporto pubblico e per i residenti titolari di passi carrai sarà possibile proseguire diritto fino all’intersezione con Serlio.

Sempre per venerdì, inoltre, è attesa la chiusura del primo tratto di preferenziale di via Donato Creti tra Ferrarese e la piazza.

Queste variazioni sono state precedute da piccoli interventi puntuali finalizzati alla creazione di fermate provvisorie del TPL in via Ferrarese e viale Pietramellara, rendendo necessaria in alcuni casi una rimodulazione della sosta.

Altra variazione di grande rilievo nell’area è annunciata per la prima settimana di maggio, quando il cantiere nel tratto tra Serlio e il ponte della Stazione si sposterà al centro della carreggiata: resterà percorribile ai lati una corsia per senso di marcia ma, in uscita da via de’ Carracci, non sarà più possibile svoltare a sinistra verso periferia. Il percorso alternativo consigliato per chi proviene da via Zanardi è: proseguire sulla stessa via, poi via Marco Polo, via Gagarin, via Gobetti e via Tibaldi per raggiungere anche la viabilità residenziale della zona Bolognina. Il percorso consigliato per chi deve raggiungere via Jacopo della Quercia, via Serlio e via Franceschini è di accedere al sottopasso Maserati da via Carracci, proseguire in via Bovi campeggi, viale Pietramellara fino al ponte di via Matteotti.

Contestualmente a tale variazione, le fermate provvisorie del TPL relative alla linea 34 verranno istituite in via Nicolò dall’Arca.

Corticella Nord

Da venerdì 24 aprile è da segnalare che in via di Corticella, tra Lipparini e Bentini, per proseguire diritto sarà necessario aggirare il cantiere seguendo la segnaletica. Più a nord, nella stessa data, il passaggio Marescalchi diventerà strada chiusa all’incrocio con via Bentini, con possibilità per residenti e autorizzati di accedere da via di Corticella. L’intervento è necessario per proseguire con la realizzazione della vasca tranviaria e la successiva posa delle rotaie nel segmento prospiciente l’intersezione.

Nel frattempo, le squadre del tram e di Hera lavorano sull’acquedotto sotterraneo nel tratto di Corticella compreso tra il civ. 191 e la rotonda di via Stendhal, per comprimere quanto più possibile i tempi della chiusura del segmento annunciata ai residenti.

I prossimi interventi di posa rotaie

I lavori di posa dei binari in programma in questi giorni – che consentono come di consueto l’accesso ai residenti regolati da movieri – sono localizzati:

in via Emilia Ponente, nell’incrocio tra Pertini e Prati di Caprara (tra le 22 e le 5 del 28 e del 30 aprile);

sul ponte Matteotti, con la chiusura della corsia diretta verso i viali (tra le 22 e le 5 del 24 aprile);

in via delle Lame (tra le 24 e le 5 del 27 aprile);

in piazza Malpighi, all’intersezione tra via Ugo Bassi e Marconi (tra le 24 e le 5 del 27 aprile);

in via San Donato (tra le 22 e le 5 del 29 aprile);

in via Bentini, nel tratto compreso tra via Lipparini e Colombarola (tra le 22 e le 5 del 24 aprile e tra le 10 e le 16 del 28 e del 30 aprile).