Un grave incidente stradale è avvenuto poco dopo le 19 di ieri, 18 agosto, in località Serrazzone nel comune di Fanano. Un uomo di 41 anni residente a Fanano, stava viaggiando a bordo della propria autovettura quando, giunto in prossimità di Cà del Vento, è uscito di strada precipitando per circa 300 metri nella scarpata sottostante.

La richiesta di aiuto arriva alla Centrale Operativa 118 che ha attivato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono arrivate l’ambulanza di Fanano, l’elicottero 118 di Pavullo dotato di verricello con a bordo un tecnico del CNSAS, la squadra territoriale in pronta partenza del

Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco di Fanano e Pavullo.

Le operazioni di soccorso si sono presentate subito molto complesse.

E’ l’imbrunire e l’elicottero è al limite dell’orario di operatività. La Centrale 118 ha inviato quindi a Pavullo l’elicottero di Bologna abilitato al volo notturno. I soccorritori giunti sul luogo dell’evento hanno trovato il conducente incastrato fra le lamiere: la vettura ha un’importante riduzione dell’abitacolo che rende più complessa l’estricazione ed inoltre in zona vi è una fitta vegetazione con alberi ad alto fusto.

Le squadre dei Vigili del Fuoco, senza non poche difficoltà, si sono messe al lavoro per aprire un varco tra le lamiere che ha consentito al personale sanitario di raggiungere il ferito. L’anestesista e l’infermiere, dopo una prima valutazione, hanno proceduto alla stabilizzazione del paziente che, posizionato sulla barella portantina è stato spostato in una

zona che ne ha consentito il recupero con il verricello. Una volta a bordo il ferito è stato trasportato all’aeroporto di Pavullo e consegnato all’equipaggio dell’elicottero di Bologna che lo ha condotto all’ospedale di Baggiovara in codice di massima gravità.

Sul posto erano presenti i Carabinieri di Fanano per gli accertamenti del caso e per la ricostruzione della dinamica.