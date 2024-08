Nella giornata di ieri, una volante della Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un cittadino polacco di 30 anni, per tentato furto aggravato e ricettazione.

In particolare, alle ore 9.30 circa, gli Agenti, transitando nei pressi del mercato Albani, riconoscevano un uomo autore di un furto avvenuto lo scorso 17 agosto presso un ristorante sito in via Ranzani; dai filmati dei sistemi di videosorveglianza del locale, visionati il giorno prima, si vedeva in maniera chiara l’autore del tentato furto. Grazie dunque allo spiccato spirito di osservazione degli Agenti, l’uomo veniva notato e sottoposto a controllo. Lo stesso risultava sprovvisto di documenti di riconoscimento, motivo per il quale veniva accompagnato presso la locale Questura per essere sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici.

A seguito di perquisizione personale veniva trovato in possesso di n. 3 blister di monete per un valore totale di 20 euro. Gli stessi blister corrispondevano per taglio e valore, ad alcuni sottratti presso un’attività commerciale, sita in via Fratelli Rosselli nella mattinata di ieri, e per tale motivo venivano sequestrati dagli Agenti. Da maggiori accertamenti è risultato che l’uomo era gravato dal divieto di dimora nel Comune di Bologna, oltre che da precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, pubblica amministrazione e contro la persona.

Lo stesso è stato deferito in stato di libertà per i reati di tentato furto aggravato presso il locale di via Ranzani e per ricettazione delle monete.