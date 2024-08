I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Imola hanno arrestato e deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Bologna per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, rispettivamente un 24enne originario del Marocco e una 22enne italiana, entrambi disoccupati e già noti alle Forze dell’Ordine.

L’attività trae origine da un’operazione antidroga finalizzata a stroncare il traffico di sostanze stupefacenti diffuso nell’area del circondario imolese. I Carabinieri hanno intercettato e successivamente fermato per un controllo uno scooter con a bordo la coppia di giovani, conosciuta in quanto dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di perquisizione personale e domiciliare, i militari hanno rinvenuto complessivamente, nella disponibilità del 24enne: un grinder con residui di marijuana, 69,10 grammi circa di marijuana, 16 grammi circa di hashish, 9,8 grammi circa di cocaina e un’ingente somma di denaro contante di vario taglio pari a euro 2000 provento dell’attività di spaccio; nella disponibilità della 22enne, invece, un bilancino di precisione con evidenti residui di sostanza stupefacente, circa 8,7 grammi di marijuana e 9,7 grammi circa di hashish.

Quanto rinvenuto è stato tutto sequestrato e la droga consegnata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (L.A.S.S.) del Comando Provinciale Carabinieri di Bologna. Il 24enne è stato arrestato per la detenzione della droga ed al termine del processo con rito per direttissima, l’arresto è stato convalidato e l’uomo sottoposto alla misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La donna, invece, è stata deferita in stato di libertà all’Autorità giudiziaria.