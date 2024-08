“Nelle prime ore della mattina di oggi, un operatore ecologico che stava lavorando nella zona di piazza XX Settembre è stato brutalmente aggredito.

Riteniamo sia un fatto grave, ai danni di un lavoratore intento a svolgere un servizio pubblico. Un fatto purtroppo che si verifica in una zona su cui si stanno concentrando gli sforzi delle Forze dell’Ordine, a cui va la nostra riconoscenza. Il Sindaco, dopo aver sentito il Questore, ha richiesto formalmente al Prefetto la convocazione di un Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per arrivare alla definizione di modalità più efficaci nel presidio della zona e ad azioni di prevenzione di fenomeni che stanno preoccupando i cittadini, come lo spaccio, le risse e le aggressioni.

Abbiamo inoltro concordato con i residenti di Galleria 2 Agosto un incontro per confrontarsi sulle problematiche di sicurezza.

Sulla sicurezza la nostra giunta sta facendo molto, la nostra priorità assoluta su questo è la lotta allo spaccio, e lo facciamo collaborando ogni giorno con le altre istituzioni e la cittadinanza.

Noi siamo concentrati sull’affrontare i problemi, non abbiamo tempo da perdere a differenza della destra bolognese che mi pare sia capace solo di strumentalizzare una cosa importante come la sicurezza per la campagna elettorale delle regionali.

Penso sarebbero molto più utili alla città se, visto che sono al governo del paese, dessero un maggiore sostegno alle forze dell’ordine in termini di personale e risorse, perché le chiacchiere stanno a zero”.

Così Matilde Madrid, Capo di Gabinetto con delega al progetto Sicurezza integrata