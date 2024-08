Da alcune settimane a Bologna il lavaggio integrale dei circa 16.000 cassonetti stradali collocati in città viene svolto da quattro nuovi veicoli di Hera, con l’obiettivo di rendere il servizio di pulizia dei contenitori dei rifiuti ancora più efficace e prevenire così i cattivi odori e la proliferazione di batteri, contribuendo a migliorare la qualità dell’ambiente urbano.

Come funziona la pulizia dei cassonetti stradali

I nuovi mezzi di cui Hera si è dotata per il lavaggio dei cassonetti sono guidati e manovrati da un singolo operatore ed effettuano il lavaggio integrale dell’interno e dell’esterno del contenitore. Il veicolo che lava deve sempre essere immediatamente preceduto dal mezzo che svuota il cassonetto: è infatti necessario che l’operazione di lavaggio avvenga a contenitore completamente vuoto.

Appena svuotato, il cassonetto viene agganciato a un braccio meccanico del veicolo che solleva e inclina il contenitore posizionandolo sopra l’area di lavaggio chiusa. A questo punto parte il getto d’acqua ad alta pressione, miscelata con detergenti, che rimuove sporco e detriti dai lati interni ed esterni del contenitore. Sono utilizzate anche spazzole rotanti per migliorare la pulizia. Il passaggio successivo è il risciacquo con acqua pulita. Una volta completato il lavaggio, il cassonetto viene ricollocato dal braccio meccanico sulla sede stradale.

L’acqua utilizzata per il lavaggio viene raccolta in un serbatoio interno al veicolo e viene poi trasportata nell’impianto di depurazione, nel rispetto delle normative ambientali e della tutela della risorsa idrica.

Quando viene effettuata la pulizia dei cassonetti stradali

Per le strade della città di Bologna sono collocati complessivamente circa 16.000 cassonetti stradali. La concessione Atersir prevede che il lavaggio dei cassonetti per i rifiuti indifferenziati e per l’organico (circa 6.000) debba essere effettuato sei volte l’anno, mentre per quelli della plastica, della carta e del vetro (circa 10.000) l’operazione vada programmata due volte l’anno. Hera programma il lavaggio dei cassonetti in modo continuativo da aprile a novembre, preferibilmente di sera e notte, fasce orarie nelle quali la viabilità è meno intensa.