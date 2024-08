La Provincia di Reggio Emilia informa che dalle 9 di lunedì 26 alle 17 di venerdì 30 agosto la Sp 57 Vetto-Ramiseto sarà chiusa al transito veicolare, ciclabile e pedonale nel tratto compreso tra il parcheggio del campo sportivo di Vetto e l’intersezione con la strada comunale per Gottano. Il provvedimento si è reso necessario per consentire lo svolgimento in sicurezza di lavori di disgaggio e demolizione delle porzioni rocciose instabili sul versante di monte nell’ambito di un intervento di messa in sicurezza della Sp 57, anche attraverso la posa di barriere stradali e consolidamento dei manufatti, programmato dalla Provincia.

Durante la fase di chiusura completa la deviazione del traffico avverrà nei seguenti modi.

Per chi proviene da Vetto ed è diretto a Ramiseto sulla Sp 513R per Castelnovo Monti, poi sulla Statale 63 in direzione Ramiseto – Busana infine sulla Sp 15 verso Ramiseto.

Per chi da Ramiseto è diretto a Vetto, ovviamente in senso contrario quindi sulla Sp 15, poi sulla Statale 63 per Castelnovo Monti ed infine sulla Sp 513R verso Vetto.

Dalla sera del 30 agosto e sino al termine dei lavori nello stesso tratto di Sp 57 la circolazione avverrà a senso unico alternato e con limite di velocità a 30 km/h.