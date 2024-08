Nel pomeriggio di ieri, la sala operativa della Questura di Bologna ha inviato un equipaggio del Commissariato Santa Viola presso via Rusconi a seguito della segnalazione di una donna che riferiva della presenza di un uomo che tentava di entrare nella sua abitazione. In particolare, la vittima ha raccontato agli Agenti giunti sul posto, che mentre apriva il portone condominiale per rincasare, veniva avvicinata da un uomo che mostrandole velocemente un tesserino, asseriva di essere un poliziotto.

L’uomo, dopo aver fatto capire alla donna di conoscere il modello di autovettura utilizzata dalla stessa e il piano su cui questa abitava, affermava di dover entrare nell’abitazione per effettuare dei controlli a seguito di una segnalazione di un furto avvenuto presumibilmente nello stesso piano della vittima. Dopo queste affermazioni l’uomo cercava di seguire la donna all’interno del condominio, ma quest’ultima insospettita dall’atteggiamento dello sconosciuto, gli chiedeva di visionare bene il suo tesserino su cui notava che la foto non corrispondeva al volto del finto poliziotto; pertanto, minacciava di chiamare il numero di emergenza.

Il truffatore sentendosi scoperto si dava alla fuga in direzione di via Zanardi. Le ricerche in zona degli Agenti hanno dato esito negativo ma gli operatori sono attualmente a lavoro per individuare il truffatore.

Fondamentale è stata dunque l’attenzione e la diffidenza della donna che è riuscita a mettere in fuga il reo, evitando di fare entrare l’uomo in casa e chiedendo accertamenti sulla sua identità. La Polizia di Stato ricorda sempre di non fidarsi degli sconosciuti, anche qualora dovessero riferire di essere appartenenti alle Forze dell’Ordine, proprio come in questo caso.

È importante ricordare, che i malfattori, che nella maggior parte dei casi si fingono tecnici o appartenenti alle Forze dell’ordine, fanno leva proprio sulla fiducia delle vittime e spesso riescono ad entrare in casa con l’inganno per poi appropriarsi dei beni presenti. Dunque, anche solo minacciare di chiamare le Forze dell’Ordine costituisce un ottimo deterrente per allontanare i truffatori. Si consiglia, inoltre, in caso di dubbio di chiamare sempre le Forze dell’Ordine.