I Carabinieri della Stazione di Pianoro hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e dai luoghi frequentati dalla stessa, con applicazione del dispositivo elettronico, nei confronti di un 63enne italiano, per violenza privata, lesioni personali volontarie aggravate e porto di oggetti atti offendere.

Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna, su richiesta della Procura della Repubblica di Bologna, in quanto un 58enne è stato aggredito con un martello da un 63enne, probabilmente per motivi di gelosia. Alla luce di quanto indicato, i Carabinieri, dopo aver rintracciato il 63enne, gli hanno notificato la misura cautelare emessa dal Giudice.