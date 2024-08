La Provincia di Reggio Emilia informa che dalle 9 di lunedì 26 alle 18 di mercoledì 28 agosto sulla Sp 486R a Ponte Secchia, tra Baiso e Cerredolo di Toano, si viaggerà a senso unico alternato e con limite di velocità a 30 km/ora. I provvedimenti si sono resi necessari per consentire a Ireti lo svolgimento di lavori urgenti di messa in sicurezza della tubazione gas metano a bassa pressione che comporteranno l’occupazione della carreggiata stradale in direzione di Cerredolo.

Sempre a Ponte Secchia si ricorda che dalle 9 di lunedì 2 settembre fino a non oltre le 18 di venerdì 13 sarà invece chiusa al transito la Sp 19 per consentire lo svolgimento in sicurezza della seconda tranche di lavori con cui la Provincia di Reggio Emilia – insieme a Comune di Baiso e Agenzia regionale di Protezione civile – conta di risolvere definitivamente il problema degli allagamenti provocati, a causa degli eventi meteo estremi degli ultimi anni, dal cosiddetto ‘fosso grande’.

Dal 2 settembre, in particolare, saranno posati scatolari prefabbricati con una sezione di 2,5 per 2,5 metri destinati a convogliare le acque e gli eventuali detriti che provengono da monte in occasione di eventi meteo particolarmente violenti. Durante la chiusura al transito della Sp 19, il traffico verrà deviato per quanto riguarda i mezzi pesanti (massa pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, compresi i mezzi adibiti a trasporto persone) sulla viabilità provinciale e statale attraverso la Sp 486R, la Pedemontana e la Statale, mentre tutti gli altri mezzi utilizzeranno la viabilità comunale.

Nel dettaglio, per quanto riguarda i mezzi pesanti, chi proviene da Montefiorino, Baiso, Castellarano, Prignano, Sassuolo ed è diretto a Colombaia, Fora di Cavola, Gatta e sarà deviato sulla Sp 467R Variante direzione Scandiano, quindi sulla Sp 37 direzione Albinea, sulla Sp 21 direzione Puianello quindi sulla Statale 63 per Castelnovo ne Monti (e viceversa).

Tutti gli altri veicoli provenienti da Montefiorino, Castellarano, Prignano e Sassuolo e diretti a Colombaia, Fora di Cavola, Gatta, Felina saranno invece deviati sulla Sp 8 direzione Toano, quindi sulla Sp 90 direzione Cavola fino alla rotatoria con la Sp 19 (e viceversa).