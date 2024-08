Stava guidando la sua automobile in via del Mercato, nell’area nord di Modena, quando gli operatori di Polizia locale l’hanno fermato, verso le ore 11 di mercoledì 21 agosto, nell’ambito di un ordinario servizio di presidio del territorio.

Il guidatore, un uomo ghanese di 40 anni residente a Modena e in regola col permesso di soggiorno, senza esitare ha presentato la patente di guida, apparentemente rilasciata in Polonia ma in realtà mai conseguita.

Il documento, infatti, è apparso subito falso, e i controlli successivi hanno confermato quanto sospettato dagli operatori.

Su questo tema l’attenzione della Polizia locale è alta, perché si sono verificati negli ultimi mesi diversi episodi di cittadini stranieri al volante con patenti polacche falsificate.

Per l’automobilista, oltre alla sanzione amministrativa per la guida senza patente, pari a 5.100 euro, e al fermo dell’autovettura, una monovolume di sua proprietà, è scattata anche una denuncia per falsità materiale commessa dal privato, reato che può portare a una pena sino a due anni di reclusione.