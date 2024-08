Nel pomeriggio di ieri, 25 agosto, i Carabinieri della Stazione di San Felice sul Panaro, durante un servizio di controllo del territorio, hanno identificato un 21enne, originario del Marocco, irregolare sul territorio nazionale.

All’esito della compiuta identificazione, eseguita anche tramite i rilievi foto-dattiloscopici, è emerso che nei confronti del giovane era pendente un provvedimento che ne disponeva la custodia cautelare in carcere, emesso dal Tribunale di Bologna per i reati di rapina ed estorsione in concorso, quale aggravamento della misura dell’obbligo di Presentazione alla PG alla quale l’indagato era in precedenza sottoposto.

Nel gennaio del 2023, lo straniero aveva rapinato e minacciato, con la complicità di un connazionale, alcuni minorenni che stavano viaggiando a bordo di un treno sulla tratta Bologna-Poggio Rusco. Il 21enne è stato ristretto, in esecuzione del provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria bolognese, presso la Casa Circondariale di Modena.