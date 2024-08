Il sindaco Massimo Mezzetti e l’assessore allo Sport Andrea Bortolamasi salutano gli atleti partiti da Modena alla volta di Parigi per partecipare alle Paralimpiadi che iniziano mercoledì 28 agosto.

Sono la pallavolista Sara Desini del Modena Sitting Volley e il nuotatore Luigi Beggiato del Circolo Sportivo Guardia di Finanza Modena / Gruppo Sportivo Fiamme Gialle. Insieme a loro nella delegazione italiana anche l’allenatore di nuoto Matteo Poli, anche lui proveniente dal Circolo modenese.

“Desideriamo inviare i nostri auguri più sentiti agli atleti che da Modena parteciperanno alla Paralimpiadi 2024 di Parigi, credendo di interpretare anche il sentimento dei modenesi per le sfide che li attendono. Il messaggio di impegno e tenacia che date con la vostra presenza è l’esempio più grande perché altri seguano questa strada.

Le Paralimpiadi sono seguite da un pubblico che negli anni sta diventando sempre più numeroso e appassionato tanto che in questa edizione ci sarà la copertura televisiva totale di tutte le gare. Un bel segnale, perché lo sport è uno dei più potenti veicoli di integrazione che esistano.

A Modena abbiamo salutato proprio poche settimane fa l’avvio dello sportello del Comitato Paralimpico Italiano realizzato dall’Ausl all’interno della Casa della Comunità di via Rita Levi Montalcini; uno strumento ulteriore per chi ha una disabilità e vuole fare sport, che segna la sensibilità ulteriore sviluppata nella nostra città”.