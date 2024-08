Questa mattina intorno alle ore 9.30, le squadre SAF dei Vigili del fuoco sono state chiamate in collaborazione col Soccorso alpino per recuperare un ciclista a Fiorano Modenese in località Fazzano. L’uomo era caduto in discesa su strada impervia. E’ stato trasportato prima a mano e poi su automezzo fuoristrada fino alla strada dove è stato affidato all’ambulanza che lo ha condotto all’Ospedale di Baggiovara per accertamenti.