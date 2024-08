Torna domenica 1° settembre l’ormai tradizionale appuntamento fioranese con il raduno Autostoriche, giunto alla 27° edizione.

La manifestazione, organizzata con il supporto di Tecnomec Borghi, Ceramiche Coem e il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese, unisce passione automobilistica, cultura artistica con la valorizzazione del territorio e vede ogni anno sempre più i partecipanti provenienti da ogni parte d’Italia e anche dall’estero.

Come di consueto, avrà inizio con l’arrivo, dalle ore 8.30, degli equipaggi in centro a Fiorano, tra piazza Ciro Menotti e via Vittorio Veneto, per effettuare l’iscrizione e preparare l’esposizione delle automobili. Seguirà il saluto delle autorità e degli organizzatori, con il ricordo dell’anniversario di due esemplari di auto che hanno fatto la storia dei motori: l’Alfetta GT del 1974 e la Ferrari Testarossa del 1984.

Alle ore 11.00 la consegna ai partecipanti dell’immancabile piastrella celebrativa dell’evento, quest’anno con una forma particolare; la sfilata per le vie del centro di Fiorano e Maranello e il giro panoramico per apprezzare le bellezze del territorio.

Alle 13.30, pranzo tipico in un ristorante locale, con intrattenimento musicale del famoso baritono Claudio Mattioli e altre sorprese.

Per informazioni e prenotazioni: email autostorichefiorano@gmail.com, telefono 0536 844764.