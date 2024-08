L’assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici di Industria Italiana Autobus di Bologna, riunita il ieri, 27 agosto 2024, ha votato all’unanimità la proclamazione di un pacchetto di 16 ore di

Sciopero, di cui 8 ore da svolgersi il 3 settembre in concomitanza con l’incontro al Ministero

dell’Industria e del Made in Italy richiesto da Rsu e OO.SS.

“Il 2 agosto, durante le commemorazioni per la strage alla stazione di Bologna – spiega una nota di FIM CISL, FIOM CGIL e UILM UIL Bologna – è arrivata la comunicazione di trasferimento di 77 lavoratori e lavoratrici allo stabilimento di Flumeri (AV).

Immediatamente abbiamo reagito proclamando sciopero e denunciando come nei fatti si trattasse di una procedura di licenziamento collettivo operata, tra l’altro, in completa dissonanza con le finalità con cui il Ministero ha giustificato l’operazione di vendita al Gruppo Seri ovvero il chiaro e inequivocabile impegno a garantire lo sviluppo e la continuità occupazione su entrambi gli stabilimenti.

Risultato della mobilitazione e dell’immediato sostegno delle Organizzazioni Sindacali a tutti i livelli, è stato il formale annullamento della procedura e la convocazione al MIMIT per il giorno 3 settembre.

Da allora, tuttavia – proseguono i sindacati – la Proprietà a Bologna non ha dato riscontro alle richieste di incontro avanzate dalla Rsu e sta procedendo a spostare a Flumeri i materiali necessari alla produzione.

Il nostro obiettivo era, è e sarà quello di verificare che il piano industriale del Gruppo Seri

possa determinare lo sviluppo della Azienda, che sia in linea con le rassicurazioni e le promesse del Ministero e, soprattutto, che sia in grado di garantire la continuità occupazione ad entrambi gli stabilimenti.

Per questo motivo – concludono FIM CISL, FIOM CGIL e UILM UIL Bologna – l’Assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori di IIA di Bologna ha dato mandato alla Rsu e alle OO.SS. di mettere in campo tutte le iniziative necessarie a salvaguardare il nostro Stabilimento e ha deciso di proclamare un pacchetto di 16 ore di Sciopero, di cui 8 saranno svolte il giorno 3 settembre in occasione dell’incontro al MIMIT e 8 saranno programmate dalla Rsu”.