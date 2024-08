Compie 20 anni la Carovana del cuore, il progetto di Fondazione Patrizio Paoletti nato per sensibilizzare il grande pubblico sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che ogni anno raggiunge le principali città e località marittime di tutta Italia grazie all’impegno di centinaia di volontari.

L’edizione 2024 dedicata in particolare alla tutela della salute mentale dei giovani è stata presentata nella mattina del 1° agosto in Campidoglio alla presenza di Tiziana Biolghini consigliera metropolitana di Roma Capitale delegata alle Politiche Sociali, di Rocco Ferraro, consigliere metropolitano di Roma Capitale delegato all’Ambiente e di Patrizio Paoletti, ideatore dell’iniziativa e creatore dell’omonima Fondazione, ente filantropico e di ricerca attivo da 25 anni in ambito neuroscientifico e psicopedagogico.

“In Europa circa 11,2 mln di bambini e giovani sotto i 19 anni soffrono di un problema di salute mentale – ricorda Paoletti – e il suicidio è la seconda causa di morte tra i 15 e i 19 anni. Sono numeri di un’emergenza che va affrontata subito ponendo al centro del nostro sistema sociale e culturale l’educazione alla corretta gestione delle emozioni e delle relazioni. Una presa di responsabilità necessaria per giungere alla salute globale della nostra comunità, che badi non solo al corpo ma anche alla mente degli individui”.

Carovana del cuore è una delle più grandi e longeve campagne di sensibilizzazione in Europa. Dal 2005 ogni anno i volontari attraversano spiagge e vie principali delle città in cui approdano muniti di tessera di riconoscimento e di divisa: pantaloni bianchi con maglietta e cappellino arancioni. Quest’anno sulla t-shirt campeggia il messaggio “Prima che sia troppo tardi”, per denunciare l’urgenza di affrontare il problema del benessere mentale dei ragazzi in ogni ambito, a partire dalla famiglia.

Il van della Carovana del Cuore con la prima squadra di volontari è partita proprio il 1° agosto dal Campidoglio, dopo il saluto delle istituzioni.

Dopo aver attraversato le principali localita’ marchigiane e romagnole il 30 – 31 Agosto e 1 Settembre i volontari della Carovana del Cuore faranno tappa a Bologna.

Nel complesso la manifestazione dura per più di 100 giorni e termina il 20 novembre, Giornata mondiale dell’Infanzia e dell’adolescenza, nonché 25° anniversario di nascita di Fondazione Patrizio Paoletti.

Carovana del Cuore, già premiata nel 2008 con la Medaglia d’Argento della Presidenza della Repubblica, ogni anno riceve oltre 200 patrocini tra Ministeri, Regioni, Comuni e Province, compreso quello già concesso dalla Rete dei Comuni Sostenibili.