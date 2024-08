La Polizia di Stato ha denunciato un cittadino tunisino di 33 anni per i reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

La notte del 21 agosto scorso, intorno alle ore 3.00, la Squadra Volante, in servizio di controllo del territorio, nel transitare in Largo Garibaldi, ha incrociato il 33enne a bordo di un ciclomotore, intento a percorrere la strada in contromano. Nonostante gli agenti gli avessero intimato di arrestare la marcia, l’indagato non si è fermato, dandosi a precipitosa fuga lungo le vie del centro storico ignorando la segnaletica stradale e mettendo in pericolo la sicurezza di automobilisti e passanti.

Gli operatori, dopo un lungo inseguimento, sono riusciti a fermarlo in via Taglio, bloccandogli ogni via di fuga. Durante le fasi dell’identificazione, l’uomo ha opposto resistenza rifiutandosi altresì di fornire le proprie generalità e un documento di riconoscimento, motivo per il quale è stato denunciato anche per inosservanza delle norme sugli stranieri.

Sanzionato amministrativamente per guida senza patente, mai conseguita, e per violazione del codice della strada.

In esito ad accertamenti il veicolo su cui viaggiava il 33enne è risultato rubato e riconsegnato al legittimo proprietario, che ne aveva denunciato il furto qualche giorno.