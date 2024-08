Nuova nomina all’Azienda Usl IRCCS di Reggio Emilia a seguito del pensionamento della dottoressa Elisabetta Negri. Dal primo di settembre Alberto Ravanello, 52 anni, sarà il nuovo Direttore delle Attività Socio Sanitarie dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia.

Il dottor Ravanello dopo gli studi classici si è laureato in Giurisprudenza con indirizzo economico nel 2001, ha conseguito un Master in “City Management” all’Università degli Studi di Bologna nel 2018. Ha tenuto diversi Corsi di Formazione su temi quali la Comunicazione Efficace, il Team Building, la Gestione dei Conflitti e la Negoziazione.

Negli ultimi cinque anni ha ricoperto l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda di Servizi alla Persona “Magiera Ansaloni” di Rio Saliceto; dal 2015 al 2019 è stato Dirigente dell’Area Servizi alla Persona dell’ASP “Reggio Emilia Città delle Persone”; in precedenza ha lavorato nel territorio modenese, prima, dal 2008 al 2014, ha ricoperto il ruolo di Funzionario del Servizio Politiche del Lavoro delle Provincia di Modena e Responsabile del Centro per l’Impiego di Modena e in precedenza, dal 2005 al 2007, ha lavorato come Responsabile dei Servizi Sociali al Comune di Soliera.

Cristina Marchesi, Direttrice generale dell’Azienda Usl IRCCS di Reggio Emilia, commenta così la nomina: “Un caloroso benvenuto ad Alberto Ravanello, professionista dotato di competenze ed esperienza. L’augurio è che possa svolgere al meglio il compito che gli viene ora assegnato. Un doveroso ringraziamento va alla dottoressa Negri per il proficuo lavoro svolto in tanti anni di servizio”.