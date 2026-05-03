<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Nell’ambito di un’intensificazione dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia hanno condotto un’operazione notturna che si è conclusa con il sequestro di sostanze stupefacenti e armi improprie. L’operazione è scattata in seguito all’osservazione di un comportamento sospetto durante un pattugliamento di routine, sottolineando l’impegno costante dell’Arma nella vigilanza delle aree urbane per garantire sicurezza e legalità.

A seguito dell’intervento, i militari hanno denunciato un 22enne residente a Reggio Emilia per porto abusivo di armi, notificando il provvedimento alla Procura di Reggio Emilia, guidata dal procuratore Calogero Gaetano Paci. Le indagini preliminari proseguiranno con ulteriori approfondimenti investigativi, necessari per valutare e definire eventuali azioni penali. L’amico di quest’ultimo, un ragazzo diciottenne, è stato invece segnalato come assuntore alla Prefettura poiché trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente destinata all’uso personale non terapeutico.

I fatti risalgono alla notte del 1° maggio 2026, intorno all’una, quando una pattuglia della Sezione Radiomobile, durante un servizio di controllo nella zona di via Martiri della Bettola a Reggio Emilia, ha notato un ciclomotore Yamaha X-Max bianco con due persone a bordo. Alla vista dell’autoradio dei Carabinieri, i due ragazzi hanno effettuato una manovra improvvisa svoltando bruscamente in via Monti Pirenei nel tentativo di dileguarsi. Tuttavia, i militari si sono subito messi al loro inseguimento fino al termine della strada che si è rivelata essere senza uscita. Una volta fermatisi, il conducente ha tentato di nascondersi tra le auto in sosta, mentre il passeggero è stato bloccato nei pressi del veicolo. I due giovani sono stati quindi identificati: si trattava di un diciottenne alla guida del ciclomotore e del suo accompagnatore ventiduenne, entrambi residenti a Reggio Emilia. Durante il successivo controllo, il 22enne ha consegnato spontaneamente una bomboletta di spray al peperoncino di fabbricazione russa, detenuta illegalmente, ragione per cui è stato denunciato. Nel frattempo, perlustrando l’area in cui il diciottenne aveva cercato di nascondersi, è stato rinvenuto un involucro in cellophane contenente 8,74 grammi di hashish. Il ragazzo ha ammesso la proprietà della sostanza stupefacente, che è stata successivamente sequestrata in via amministrativa con la relativa segnalazione del giovane in qualità di assuntore.