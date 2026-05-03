<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

I Carabinieri del Comando Provinciale di Modena, durante il ponte del 1° maggio hanno intensificato i servizi, sia nel capoluogo che nelle zone periferiche della provincia.

A Nonantola, i militari della locale Stazione hanno segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena un 39enne, originario del Marocco, fermato durante un controllo alla circolazione stradale. Lo straniero, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di sette dosi di cocaina.

Stessa sorte è toccata ad un 23enne che, sottoposto a controllo dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo, deteneva in auto circa trenta grammi di hashish e 440 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

A Castelnuovo Rangone, i Carabinieri hanno effettuato un controllo all’interno del parco Rio Gamberi, sorprendendo due giovani, rispettivamente di 25 e 26 anni, in possesso di un piccolo quantitativo di fumo, detenuto per uso personale. Nei confronti di entrambi è stata contestata una violazione amministrativa con contestuale segnalazione alla Prefettura.