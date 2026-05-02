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Proseguono in città i controlli straordinari disposti dal Questore Lucio Pennella per garantire un maggiore presidio del territorio. L’obiettivo è rafforzare le attività di prevenzione e contrasto a specifiche forme di criminalità, come reati contro il patrimonio, spaccio di droga e immigrazione irregolare. In tale contesto, tornano in azione le unità a cavallo della Polizia di Stato, che affiancheranno la Squadra Volante concentrandosi, in particolare, sulla sorveglianza dei parchi cittadini. Fino a domenica, le pattuglie ippomontate vigileranno sul Giardino Ducale Estense, parco Ferrari e Novi Sad.

L’iniziativa mira, da un lato, ad innalzare il livello di sicurezza nelle aree verdi attraverso un monitoraggio capillare; dall‘altro, a promuovere un rapporto più diretto con i cittadini secondo una logica di polizia di prossimità.