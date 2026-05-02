<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Borgo Panigale hanno arrestato un 18enne tunisino, senza fissa dimora, per detenzione di sostanze stupefacenti. È successo durante un controllo del territorio che i militari stavano effettuando nei pressi dello Stadio Renato dall’Ara. Transitando in via Paolo Giovanni Martini, l’attenzione dei Carabinieri è stata richiamata dai movimenti sospetti del 18enne che si trovava sul marciapiede e stava mostrando qualcosa a un altro ragazzo, poi identificato in un 21enne bengalese.

Sottoposto a una perquisizione personale, il 18enne è stato trovato in possesso di 17 involucri di cocaina e un panetto di hashish. La sostanza stupefacente è stata sequestrata. Su disposizione del Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il presunto responsabile arrestato dai Carabinieri è stato accompagnato in Tribunale per l’udienza di convalida e contestuale giudizio direttissimo.