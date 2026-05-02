<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Per il ciclo ‘DUSEracconti – Storie di donne’, martedì 5 maggio (ore 21) va in scena al Teatro Duse di Bologna Vanessa Scalera in ‘La sorella migliore’, scritto da Filippo Gili e diretto da Francesco Frangipane. L’attrice, amatissima dal grande pubblico per il ruolo del sostituto procuratore nella serie Tv ‘Imma Tataranni’, è la protagonista di questo intenso e appassionante dramma familiare in cui l’amore si scontra con il senso di colpa e il rimorso, in un conflitto di sentimenti e riflessioni su ciò che è giusto e ciò che è morale.

‘La sorella migliore’ racconta, infatti, la storia di un uomo che anni prima, alla guida sotto l’effetto di droghe, ha investito e ucciso una donna. Un gesto irreparabile che lo ha condannato a convivere con il senso di colpa. Ma cosa accadrebbe se si scoprisse che, al momento dell’incidente, la vittima aveva solo tre mesi di vita a causa di una malattia incurabile? Gli interrogativi che nascono sotto questa luce si affastellano. Sarebbe cambiato qualcosa nella percezione dell’accaduto e delle responsabilità? L’uomo sarebbe riuscito a vivere i lunghi anni trascorsi dal fatto con un minor peso? Il lutto dei familiari andrebbe letto in modo diverso? E ancora, sarebbe giusto offrire alla coscienza una scorciatoia verso una qualche diluizione della colpa ma, soprattutto, chi potrebbe decidere se e quando fornire tale presunto sollievo all’omicida?

Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it