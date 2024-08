Per tre giorni, a partire da venerdì 30 agosto, il bar situato all’interno del parco Novi Sad deve sospendere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Lo ha stabilito il Suap, lo Sportello unico attività produttive del Comune di Modena, a causa delle ripetute sanzioni ricevute dalla Polizia locale per la violazione della legge sull’inquinamento acustico e per lo svolgimento di danze, nell’area esterna di pertinenza del locale, senza i requisiti necessari.

Il locale era stato raggiunto il 10 luglio già da un altro provvedimento di sospensione dall’Ispettorato del lavoro per la posizione non regolare di quattro lavoratori, poi regolarizzata.

Ben venti le violazioni accertate da settembre 2023 a luglio 2024, peraltro al centro di diverse segnalazioni dei cittadini. Si tratta, nello specifico, di “attività di diffusione musicale non autorizzate” e “intrattenimenti musicali con ballo senza le necessarie autorizzazioni”. Considerati quindi i numerosi verbali e il perdurante inadempimento delle norme, il Suap, come previsto dalla normativa, ha disposto la chiusura del locale da venerdì 30 a domenica 1 settembre.

Il provvedimento è stato notificato mercoledì 28 agosto al titolare del locale.