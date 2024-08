Il Comune di San Felice sul Panaro vende lotti urbanizzati. Lunedì 30 settembre 2024, presso il municipio di piazza Italia 100, avrà luogo l’esperimento d’asta pubblica, a unico incanto, per l’alienazione di lotti di terreno di proprietà comunale: lotti urbanizzati facenti parte del piano particolareggiato di iniziativa pubblica denominato “Tassi 2”; un lotto di terreno urbanizzato ubicato a margine di via Fruttabella; un lotto di terreno urbanizzato ubicato a margine di via Galeazza; un lotto di terreno urbanizzato ubicato a margine di via Collodi. Tutte le informazioni sul sito del Comune (www.comune.sanfelice.mo.it).