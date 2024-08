Sconfitta amara per il Sassuolo che incassa quattro reti dalla Cremonese al Mapei e riesce a rispondere solo con una rete su rigore tirato da Moro. Procediamo con ordine. La Cremonese trova il vantaggio al 20’ con Nasti e dieci minuti dopo al 30’ l’arbitro richiamato al VAR indica il dischetto del rigore nell’area grigio rossa.

Sul dischetto Luca Moro realizza il gol del pareggio per i padroni di casa. Nonostante le potenzialità del Sassuolo i padroni di casa appaiono senza idee chiare rispetto agli avversari che fanno un gioco più delineato tra loro.

Al 34’ gli ospiti si riprendono il vantaggio con Collocolo e allungano le distanze al 42’ con Johnsen. Alla ripresa Fabio Grosso corre ai ripari con alcuni cambi come quello che vede ritornare in campo Mulattieri al posto di Antiste e il neo arrivo Pierini per Kumi.

Al 52’ dalla panchina si alza Pieragnolo per rilevare Doig mentre al 61’ Moro per Obiang ma la situazione non cambia di molto sul piano del risultato. Al 76’ nel giorno del suo ventesimo compleanno entra anche Flavio Russo al posto di Caligara ma il gol lo trovano ancora gli ospiti al minuto 87 con l’ex della partita Leonardo Sernicola.

La tradizione che vuole che il Sassuolo non faccia punti prima della sosta di campionato si è confermata anche questa sera.