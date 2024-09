È l’Hajduk Spalato ad alzare la prestigiosa coppa del Memorial Nardino Previdi, il torneo di calcio internazionale giovanile che si è svolto da mercoledì 28 agosto a domenica 1° settembre nelle province di Modena e Reggio Emilia. Nella finalissima che si è tenuta sul manto erboso dello stadio “G. Ferrarini”, a Castellarano, la compagine croata si è imposta sulla Fiorentina iscrivendo il proprio nome per la prima volta nell’albo d’oro della manifestazione dedicata alla categoria Under16 e intitolata all’indimenticato dirigente sportivo modenese.

Nella mattinata odierna l’Hajduk guidata da mister Frane ha superato i viola per 2-1. Al terzo posto finale ecco il Bologna F.C., uscita in semifinale con la Fiorentina ed anche la A.S. Roma capitolata sotto i colpi della squadra croata.

PREMI SPECIALI:

Premio Fair Play: Giovanni Ceccarelli (All. Bologna)

Miglior Allenatore: Frane (Hajduk Spalato)

Miglior Realizzatore: Pjevic (Hajduk Spalato) e Pagliuso (A.C.F. Fiorentina)

Miglior Portiere: Panduric (Hajduk Spalato)

Miglior Giocatore: Malic (Hajduk Spalato)

Il torneo organizzato dalla famiglia Previdi si è dunque concluso tra gli applausi dopo 22 belle gare di calcio giovanile che hanno coinvolto il meglio del pallone nazionale ed internazionale: le squadre iscritte sono state le già citate U.S. Sassuolo, A. S Roma, Bologna F.C., Hellas Verona, A.C Reggiana, Modena calcio, SPAL, Kleinburg Nobleton, PCS Sanmichelese, A.C. F . Fiorentina, Parma calcio ed Hajduk Spalato.

Svariati sono stati gli enti locali che hanno affiancato la kermesse: i Comuni di Sassuolo, Castellarano e Modena, le Province di Modena e Reggio Emilia e la Regione Emilia-Romagna, oltre alle società sportive partner (Sassuolo Calcio, PCS Sanmichelese, Castellarano, Pol. Roteglia, Maranello e A.C. Fiorano) e a numerosi sponsor e partner commerciali.

Si ringrazia anche l’associazione e i ragazzi di Tutto si Muove (TSM) che hanno partecipato alla finale odierna, esibendosi in un’amichevole prima del match ed aver fatto l’ingresso in campo e le premiazioni con le due squadre finaliste.

In conclusione, è stato annunciato che il Memorial Previdi, rinnovando l’appuntamento all’edizione 2025, ed al torneo femminile in programma dal 12 Settembre allo Stadio “G. Zanti” di San Michele, per l’edizione numero 14; l’appuntamento è previsto sempre per il prossimo anno!

Il tabellino della finale

HAJDUK SPALATO – FIORENTINA 2-1 / FINALE – TERMINATA

Hajduk Spalato: Panduric, Slatina, Malic, Pastar, Domazet, Modric, Cukusic (40’st Taslak), Matko (25’st Maslac), Ruso, Pjevic (8’st Scott), Katus. A disposizione: Saric, Slavka, Maslac, Taslak, Ruscic, Zelic, Scott, Simovic, Gudeljj. All. Frane

Fiorentina: Pinzani, Marrone, Tosti, Varesis (12’st Giannoni), Scarpelli, Del Giudice, Persico (12’st Checcari), Chiti, Pagliuso, Faye (12’st Ikenna), Chiarelli (1’st Coratella). A disposizione: Paolini, Palloni, Melani, Giannoni, Ikenna, Checcari, Luka. All. Balestracci

Arbitro: Sig. Sivilla, assistenti: Melli – Sena sez. di Modena

Ammoniti: Chiti, Modric, Maslac, Faye

Reti: 11’pt Cukusic , 18’pt Rus, 25’pt Pagliuso