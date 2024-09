MONZA (ITALPRESS) – Il cielo è rosso sopra Monza. Charles Leclerc porta la Ferrari alla vittoria sulla pista di Monza, vincendo il Gran Premio d’Italia davanti alle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Quarto posto per un ottimo Carlos Sainz, che con l’altra Rossa è stato decisivo per l’allungo del compagno. Quinta e settima le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, separate dalla Red Bull di Max Verstappen che in chiave mondiale limita così i danni. Ottavo posto per l’altra Red Bull di Sergio Perez. Chiudono la top ten Alexander Albon su Williams e Kevin Magnussen su Haas.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).