Si è chiuso il dodicesimo Gran Premio della stagione 2024 per il Ducati Lenovo Team, con Enea Bastianini autore di una buona rimonta fino alla quinta posizione finale al MotorLand Aragón. Francesco Bagnaia è stato sfortunato protagonista di una caduta innescata da un contatto con Alex Márquez nelle fasi conclusive della corsa, mentre si trovava in lotta per il terzo posto.

Bastianini, quattordicesimo in griglia, è riuscito a risalire fino al decimo posto nei giri iniziali, ritrovandosi in un gruppo di piloti in lotta per l’ottava posizione. A causa delle condizioni della pista, più sporca al di fuori della traiettoria ideale, il pilota del Ducati Lenovo Team non è riuscito inizialmente ad avere la meglio sui rivali. Nella seconda parte di gara, Enea ha trovato un ottimo passo in sella alla sua Ducati #23, che gli ha permesso di recuperare diverse posizioni, l’ultima delle quali ai danni di Morbidelli a cinque passaggi dal termine, chiudendo quinto alla bandiera a scacchi.

Dalla terza casella dello schieramento, Bagnaia ha fatto nuovamente fatica in partenza, con spinning evidente della gomma posteriore (sull’asfalto sporco) al via, che gli è costato numerose posizioni. Pecco è stato bravo ad ovviare alla mancanza di feeling con la gomma anteriore e a risalire fino al quarto posto. A sei giri dal termine, il campione del mondo in carica ha provato ad approfittare di un lungo di Alex Márquez alla curva 12. Purtroppo, un contatto ha portato ad una rocambolesca caduta per entrambi i piloti, dalla quale Pecco è uscito con qualche contusione ma fortunatamente senza fratture.

A chiusura del dodicesimo Gran Premio della stagione, Bagnaia si ritrova al secondo posto della classifica piloti con 276 punti e 23 lunghezze da recuperare su Martín. Bastianini scende in quarta posizione, a 71 punti dalla vetta. Ducati rimane al comando della classifica costruttori (426 punti), con il Ducati Lenovo Team sempre al vertice della classifica a squadre (504 punti).

I piloti del Ducati Lenovo Team torneranno in azione questo venerdì al Misano World Circuit ‘Marco Simoncelli’ per il tredicesimo Gran Premio stagionale.

Enea Bastianini (#23 Ducati Lenovo Team) – 5º

“Non sono contento, perché è stata una gara molto difficile, forse la più difficile in stagione e il venerdì ha sicuramente avuto un impatto importante sulle mie chance di far bene. Avevo la velocità, ma non riuscivo a mettere tutto insieme: ho provato a sorpassare in molte occasioni e spesso i tentativi non sono andati a buon fine, finendo lungo e facendo errori. La pista era davvero sporca fuori dalla linea ideale e questo rendeva il tutto molto più complesso. Davvero un peccato, perché credo che avremmo potuto raccogliere molto di più, però dobbiamo accontentarci di questo quinto posto”.

Francesco Bagnaia (#1 Ducati Lenovo Team) – DNF

“Ho approfittato del lungo di Alex per portarmi davanti a lui. Mi sono anche inserito in curva con una traiettoria più esterna del solito, conscio che ci fosse un altro pilota; quindi, è un peccato sia finita così, perché era già stato un weekend difficile fino a quel momento. Dopo un’altra partenza complessa, per le condizioni dell’asfalto in quel punto della griglia, stavo recuperando bene ed andavo molto più forte. In questo momento sono abbastanza dolorante, soprattutto alla spalla sinistra, ma non dovrebbe esserci niente di rotto. Faremo il possibile per presentarci a Misano in forma”.