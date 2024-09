Sono 46 i mezzi privi di copertura assicurativa, sequestrati dalla Polizia locale di Reggio Emilia nel corso dei controlli stradali, effettuati nel mese di agosto.

Durante il periodo classicamente destinato alle vacanze, infatti, la Polizia locale di Reggio Emilia ha messo in atto controlli mirati per garantire la sicurezza sulle principali arterie di scorrimento della città e sulle strade urbane. I pattugliamenti hanno consentito il sequestro di 46 mezzi, fra auto, furgoni e scooter, tra cui un’auto confiscata poiché al conducente era già stata contestata la circolazione con un mezzo privo di copertura assicurativa e due persone deferite all’autorità giudiziaria per essersi messe al volante senza aver mai conseguito la patente. Oltre alle conseguenze giudiziarie e alla sanzione per la mancata copertura assicurativa, anche per loro è scattata la confisca del veicolo.

Infine, nella notte tra sabato e domenica scorsi, gli agenti in pattuglia durante i controlli stradali per la prevenzione della guida in stato di ebbrezza e dell’incidentalità, hanno ritirato tre patenti ad altrettanti conducenti sorpresi al volante con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge. Il limite oltre il quale scatta il ritiro e la sospensione della patente è fissato dall’Articolo 186 del Codice della Strada in 0.5 gr/l. Per i conducenti di età inferiore a 21 anni, i neopatentati per i primi 3 anni dal conseguimento del titolo e i conducenti professionali il tasso deve sempre essere 0.