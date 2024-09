Questa mattina intorno alle ore 7:00, personale della Squadra Volanti di Reggio Emilia è intervenuto in via Emilia all’Angelo su segnalazione di una residente che riferiva di aver udito dei forti rumori di vetri infranti provenire dalla strada e di aver visto, affacciandosi, un soggetto che tentava di accedere in un esercizio commerciale.

Giunti immediatamente sul posto, gli operatori notavano la vetrina di un market etnico presente in quella via totalmente infranta, presumibilmente dal lancio di un tombino che era stato prelevato dalla strada. Subito dopo gli agenti vedevano un soggetto che tentava di nascondersi tra i veicoli in sosta che, immediatamente fermato, veniva riconosciuto dalla richiedente come colui che avrebbe infranto la vetrina al fine di farvi accesso, ovvero un soggetto di origine georgiana di 39 anni, con numerosissimi precedenti per reati contro il patrimonio, trovato in possesso, all’atto della perquisizione personale, di una torcia elettrica di piccole dimensioni sottoposta a sequestro.

Condotto presso i locali della Questura e al termine degli accertamenti di rito, il 39enne è stato arrestato per l’ipotesi di reato di tentato furto aggravato in attività commerciale e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

L’attività odierna attesta ancora una volta, da un lato, l’importanza dello spirito di collaborazione esistente tra la cittadinanza e la Polizia di Stato e, dall’altro, la professionalità e la tempestività di intervento degli operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia che sono riusciti a sventare l’attività illecita ed assicurare prontamente il presunto responsabile alla giustizia.