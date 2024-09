Conclusa, domenica 1° settembre, la stagione estiva della piscina esterna con una riuscita sfilata di moda, sono ripresi lunedì 2 settembre i lavori di riqualificazione della piscina coperta.

Mentre nella sede comunale si svolgeva un incontro programmatico tra il sindaco Claudio Poletti, l’architetto Martina Querzoli, responsabile unico di procedimento, il direttore dei lavori ingegner Francesco Pullè, che ha anche redatto il progetto di riqualificazione, l’ingegner Filippo Grillenzoni, coordinatore per la sicurezza, e il responsabile di cantiere geometra Marco Pellicciardi, gli operai della ditta VF Costruzioni e Restauri erano all’opera all’interno dell’impianto natatorio, alle prese con una serie di opere di demolizione e alcuni sondaggi sulle strutture.

Il progetto di recupero e riqualificazione dell’impianto sportivo, oltre al rifacimento del controsoffitto crollato due anni fa, prevede l’installazione di un nuovo sistema di filtraggio delle acque della piscina, in sostituzione di quello obsoleto in funzione da decenni, la posa in opera di nuove vasche di compensazione e la realizzazione di una passerella pedonale per poter svolgere in sicurezza gli interventi di manutenzione agli impianti di areazione.