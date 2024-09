Dopo il tour in Riviera che ha toccato le località vacanziere di Milano Marittima, Riccione e Cesenatico, Tramonto DiVino, il road show del gusto dell’Emilia Romagna, si sposta a nord, scegliendo Scandiano per l’esordio in Emilia. L’evento, in programma venerdì 6 settembre avrà per il secondo anno consecutivo la splendida Rocca del Boiardo a fare da suggestivo sfondo a degustazione ed assaggi.

I banchi d’assaggio saranno allestiti sia nella parte degli spalti e del torrione mai costruito che saranno completamente dedicati al vino, mentre negli spazi dei sottostanti giardini sarà concentrata la somministrazione del food, musica e storytelling.

In degustazione a partire dalle ore 19.00 circa 300 etichette provenienti da tutte le zone vitate della regione servite e raccontati da un piccolo esercito di sommelier in alta uniforme. A questi si aggiungono in esclusiva degustazione i Best 100 e i ‘ Vini Ambasciatori’, eletti quest’anno dalla Guida Ais Emilia Romagna da Bere e da Mangiare come migliori vini regionali. Un focus particolare durante l’evento sarà riservato alla Spergola, vitigno autoctono reggiano con particolare vocazione alla spumantizzazione, e alle cantine regionali dell’Associazione Donne del Vino. E proprio alle bollicine in purezza sarà dedicato il banco d’assaggio organizzato dalla locale Compagnia della Spergola per far assaggiare il meglio della produzione del territorio.

In abbinamento ai vini proposte finger food con i grandi prodotti Dop e Igp di Emilia e Romagna. Musica dal vivo e racconto di vini e prodotti completerà la serata dedicata agli assaggi e alla cultura enogastronomica.

Prodotti in Assaggio. Per tutta la serata allievi e docenti dell’Istituto Alberghiero Motti di Reggio Emilia serviranno un finger food di qualità a base di prodotti tradizionali certificati dei Consorzi delle Dop e Igp: in assaggio Prosciutto di Modena Dop, Mortadella Bologna Igp, Parmigiano Reggiano Dop, Salamini Italiani alla Cacciatora Dop, Squacquerone di Romagna Dop servito con l’immancabile Piadina Romagnola Igp, e ancora Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia Dop in doppio banco d’assaggio, Olio Evo di Brisighella Dop e Aceto Balsamico di Modena Igp. A completare il menù della serata una Lasagnetta della tradizione a cura del ristorante partner ‘Caffè Matteotti Laboratorio di Cucina’.

Vini in libera degustazione. Saranno oltre 300 le etichette di vini regionali in libera degustazione sugli spalti della Rocca del Boiardo: dagli autoctoni romagnoli, Albana, Sangiovese, Trebbiano e Famoso, ai Pignoletto Doc e Docg dei Colli Bolognesi, ai freschi e frizzanti Lambrusco di Modena e Reggio, alle Malvasie di Piacenza e Parma al Gutturnio piacentino, ai blend con i vitigni internazionali. Ospite d’Onore il Banco d’assaggio speciale con le Bollicine di Spergola a cura della Compagnia della Spergola.

Vademecum per la serata di degustazione ‘Emilia Romagna da Bere e da Mangiare’ edizione 2024/2025, Guida Ais regionale freschissima di stampa, consegnata a tutti i partecipanti.

INGRESSO:

€ 20,00 in prevendita al sito https://shop.emiliaromagnavini.it/ (attivo fino a giovedì 5 settembre ore 16) e alla cassa dalle ore 19.00. L’ingresso comprende: libera degustazione dei vini + n 3 ticket food + Guida Vini Emilia Romagna da Bere e da Mangiare Edizione 2024/25 + Calice degustazione in omaggio.