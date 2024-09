Venerdì 6 settembre, presso Casa Corsini, il polo dell’innovazione del Comune di Fiorano Modenese, verranno presentati i progetti di qualificazione scolastica per l’anno 2024/2025.

Questi progetti gratuiti, proposti, ogni anno, dai servizi Ambiente, Cultura e Istruzione del Comune di Fiorano Modenese, rappresentano un sostegno fondamentale per le scuole del territorio, integrando i programmi didattici e potenziando le competenze degli studenti.

Il Comune copre interamente i costi, inclusi quelli del servizio di trasporto. Le attività si svolgeranno da ottobre 2024 a giugno 2025 e le classi interessate possono iscriversi gratuitamente entro il 29 settembre, compilando l’apposito modulo disponibile sulla piattaforma Qlub.

L’offerta di qualificazione scolastica 2024-2025 conferma l’impegno dell’Amministrazione fioranese nella formazione di giovani cittadini consapevoli e attivi, pronti a contribuire alla costruzione di una società più equa e partecipativa.

Tra le novità più rilevanti il progetto “In Comune: A scuola di democrazia locale”, voluto dal sindaco Marco Biagini che, fin dal suo insediamento, ha messo in evidenza l’importanza di promuovere la cittadinanza attiva a livello locale e di educare alla partecipazione civica per combattere l’astensionismo.

Il progetto “In Comune: A scuola di democrazia locale”, ideato e realizzato dal servizio Istruzione, prevede tre incontri formativi destinati agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. I ragazzi esploreranno temi chiave come il significato di cittadinanza, il funzionamento delle istituzioni comunali, i processi decisionali e l’importanza delle elezioni locali. Attraverso una metodologia educativa interattiva, il progetto intende trasmettere i valori democratici, incoraggiare la partecipazione civica e fornire gli strumenti necessari per diventare cittadini attivi.

“Questo percorso didattico mira ad avvicinare i giovani al funzionamento del Comune, il livello di governo più vicino ai cittadini e a stimolare una partecipazione consapevole e dinamica alla vita della città” – sottolinea Monica Lusetti, assessore alla scuola ed edilizia scolastica.

La formazione si concluderà con un’esperienza pratica presso Casa Corsini o altra sede, dove gli studenti parteciperanno a un gioco di ruolo che simula una seduta del Consiglio Comunale o della Giunta, permettendo loro di applicare le conoscenze acquisite e sperimentare i meccanismi della democrazia locale.

I progetti di qualificazione scolastica del Comune di Fiorano Modenese si inseriscono in un contesto educativo più ampio, allineato con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, in particolare con l’Obiettivo 17, che sottolinea l’importanza delle partnership per raggiungere obiettivi di sviluppo sostenibile. La qualificazione scolastica diventa così uno strumento chiave per la trasformazione educativa di giovani studenti attivi e consapevoli.