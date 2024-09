Reggio Emilia, case residenza per anziani: nuovo contributo

Le famiglie con redditi medio-bassi o bassi e con ospiti in Case di residenza per anziani (Cra) possono avvalersi di un nuovo sostegno per fare fronte al pagamento delle rette dei servizi sociosanitari residenziali accreditati. E’ stabilito in un accordo tra la Regione Emilia-Romagna, i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Spi-Fnp-Uilp e Associazione nazionale Comuni italiani (Anci), che istituisce un programma finalizzato a mitigare l’aumento delle rette.

Con una propria deliberazione, la giunta comunale di Reggio Emilia ha preso atto del programma di sostegno regionale e disposto le misure di acquisizione ed erogazione dei contributi.

La Regione Emilia-Romagna ha stanziato 10 milioni di euro per finanziare questi contributi, che sono stati ripartiti tra i Distretti in base ai posti Cra, ed ha assegnato a Reggio Emilia 450.000 euro.

Per poter beneficiare di questo contributo, è necessario richiedere l’Isee sociosanitario residenziale 2024 in corso di validità. Non sarà necessario presentare una domanda; l’Isee sociosanitario residenziale 2024, in corso di validità, sarà acquisito dalla banca dati Inps.

Il contributo è previsto per chi rientra nella fascia Isee minore o uguale a 20.000 euro, nella misura di euro 2,60 per ogni giorno di accoglienza in Cra nel 2024.

Sono esclusi dal contributo gli utenti che, anche se rientranti nelle fasce Isee sopra indicate, hanno già usufruito del contributo del Comune a copertura totale della quota utente o ad integrazione della quota utente.

I contributi saranno riconosciuti, di norma, in forma di riduzione delle rette dovute.

Per chiarimenti o ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi alla Segreteria del Servizio Assistenza anziani del Distretto di Reggio Emilia: telefono 0522.456704 – 0522.456964 – 0522.456716 – 0522.456721 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30; oppure con una mail indirizzata a segreteria.saa.re@comune.re.it.