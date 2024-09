“Una casa è fatta anche dei sogni di chi la vive”: è cominciato con questo pensiero il progetto che dopo due anni il Laboratorio Creazioni di Correggio presenta a Palazzo Principi, con apertura e tavola rotonda sabato 7 settembre, alle ore 10.30, e festa di chiusura prevista per la domenica 15, dalle 17, in occasione della “Festa dello Sport e del Volontariato” promossa dal Comune di Correggio proprio nel fine settimana del 14 e 15 prossimi.

L’idea nasce per rispondere a un’esigenza espressa da Sergio Calzari, Presidente della Fondazione “Dopo di noi”, per arredare Casa Claudia, la struttura nata per offrire una possibilità di vita indipendente ai ragazzi e alle ragazze diversamente abili sperimentando la convivenza. A raccoglierla, il Laboratorio Creazioni, dell’Associazione “Sostegno e Zucchero”, che propone a persone con fragilità e debolezze psicoattitudinali incontri settimanali con cui realizzare, insieme, manufatti e praticare linguaggi creativi, ottenendo prima di tutto un importante risultato, come spiega Maurizia Losi, volontaria e coordinatrice creativa del gruppo, “che le difficoltà, il dolore e le malinconie si attenuano, il peso di vivere si divide con gli altri”. Una grande tela, di 250×150 cm, un’opera collettiva in cui trasporre sogni, esperienze condivisi durante i mesi di laboratorio, disegnando e dipingendo insieme, finché i singoli disegni di ognuno, amalgamati in un unico grande paesaggio fantastico, non hanno acquisito il sapore di un mondo immaginato, che rimarrà su una delle pareti ancora vuote di Casa Claudia come impronta di una convinzione invece molto reale: che, insieme, un altro mondo sia davvero possibile. L’esperienza pittorica di Marco Ruini con un’opera precedente di uguali dimensioni e stesso procedimento tecnico ha offerto lo spunto e la spinta per realizzare l’impresa, accompagnata dalle volontarie del Laboratorio – Elisa Dondi, Ermanna Menozzi, Luciana Beltrami, Rossana Davolio – e dall’artista ed editrice Elisa Pellacani che, per Consulta librieprogetti, sta anche curando un’edizione che ripercorrerà il lavoro, con immagini di Laura Sassi e Marta Menozzi. Prima di venir ufficialmente consegnata a Casa Claudia, l’opera, con i disegni preparatori con cui riconoscere gli stili e le personalità dei dodici autori coinvolti, rimarrà esposta nella Sala Putti di Palazzo dei Principi per due fine settimana (sabato e domenica, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30). Per l’apertura, sabato 7 alle 10.30, nella Sala A. Recordati sarà presentato, con gli autori, gli ideatori del progetto, l’Assessore alla cultura del Comune di Correggio Gabriele Tesauri, anche la trasposizione dell’opera in un’animazione in New Media Art, realizzata da Samuele Huynh Hong Son, con cui i personaggi, i colori, l’ambiente tutto del quadro sembrano animarsi di una pulsante vita propria, lasciando se possibile ancora più visibilmente aperta la lettura dell’opera che, non più immagine fissa, diventa uno story telling in azione, un racconto favorito dalle dimensioni della tela che ne impediscono la visione simultanea e obbligano l’occhio a scorrere tra le tante figure, ritrovando – o inventando – le tante storie possibili che vi sono rappresentate. Nel Portico del Cortile “La bellezza della fragilità”, la tela di Ruini da cui ha tratto ispirazione il progetto, e la scultura di Pellacani “Il grande arcano”, realizzato negli ultimi mesi del laboratorio, quasi a raccontare attraverso altre prospettive l’importanza della collaborazione anche di professionisti esterni ma vicini al mondo delle associazioni, perché la diversità sia sempre più motivo di trovare nuovi apporti all’immaginazione e al pensiero creativo invece che alla distanza, alla solitudine, all’emarginazione.

Altri mondi possibili. Impronte per il futuro

Opera collettiva per Casa Claudia dal “Laboratorio Creazioni” di Correggio: Rita Barbieri, Simona Bellesia, Emanuele Casarini, Elisa Costa Pisani, Andrea Gavioli, Alessandro Iemmi, Rita de Leo, Ferdinando Mainardi, Lina Migliaccio, Alessia Morra, Mariarosa Salvarani, Cinzia Valentini; con Maurizia Losi, Ermanna Menozzi, Elisa Dondi, Luciana Beltrami, Rossana Davolio e Sergio Calzari, Marco Ruini, Elisa Pellacani, Samuele Huynh Hong Son.

Dal 7 al 15 settembre, Sala Putti, Palazzo dei Principi, Correggio

Inaugurazione sabato 7 settembre, ore 10.30, con installazioni artistiche (Portico del cortile d’onore), interventi delle Autorità e animazione in New Media Art dell’opera (Sala A. Recordati).

Festa di chiusura domenica 15 settembre, ore 17.