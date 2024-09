Valorizzazione del territorio nell’ottica del cineturismo, scoperta di luoghi esclusivi della città di Bologna e formazione professionale di giovani fotografi esordienti. Sono i focus di “CineScatti: una Bologna inedita“, workshop di fotografia urbana condotto dal fotografo Filippo Romano che si terrà sabato 28 e domenica 29 settembre nella sede del centro di fotografia Spazio Labo’, in Strada Maggiore 29 e nelle location del territorio bolognese individuate (in allegato alcune immagini delle location).

Il workshop è rivolto a un massimo di 15 partecipanti appassionati di fotografia tra i 18 e i 25 anni che, macchina fotografica in spalla, esploreranno luoghi nascosti della città con l’obiettivo di catturarne il potenziale cinematografico e promuovere le location individuate come ideali set per produzioni audiovisive nazionali e internazionali. La fase di esplorazione delle location sarà preceduta da un laboratorio sulle tecniche e i trucchi della fotografia urbana.

I migliori scatti selezionati entreranno a far parte del database ufficiale delle location cinematografiche dell’Emilia-Romagna Film Commission.

Il progetto è organizzato dall’ufficio Servizi per i giovani – Scambi e soggiorni all’estero del Comune di Bologna e dal centro di fotografia Spazio Labo’, in collaborazione con il Territorio Turistico Bologna-Modena ed Emilia-Romagna Film Commission.

“Bologna è da sempre un territorio di opportunità per i giovani in cerca di formazione e negli ultimi anni anni grazie all’Emilia Romagna Film Commission si è consolidata come meta di produzioni cinematografiche”, afferma Mattia Santori, delegato a turismo e politiche giovanili, “con questo workshop – che si inserisce nella programmazione annuale di Impronte Digitali, il nostro percorso formativo sui nuovi linguaggi multimediali – vogliamo che siano proprio i giovani appassionati di fotografia che vivono a Bologna a esplorare, scoprire e documentare le nuove possibili location che potrebbero ospitare le prossime produzioni cinematografiche, offrendo un nuovo sguardo sulla città”.

Per iscriversi a CineScatti: una Bologna inedita è necessario essere residenti o domiciliati nel territorio metropolitano della città di Bologna, avere tra i 18 e i 25 anni (compresi), ed essere in possesso di una qualsiasi macchina fotografica. I posti sono limitati e per iscriversi è necessario compilare un form d’iscrizione e inviare un piccolo portfolio con un minimo di 3 e un massimo di 10 fotografie all’indirizzo improntedigitali@comune.bologna.it (peso massimo per ciascuna foto: 5mb).

Il workshop è gratuito e sarà richiesto il tesseramento con Spazio Labo’ (costo 20 euro) anche a copertura assicurativa delle attività.

Per completare l’iscrizione tramite form e per avere ulteriori dettagli su selezioni, modalità di svolgimento e programma delle due giornate è possibile consultare la pagina: https://flashgiovani.it/cinescatti2024

Le iscrizioni chiudono sabato 21 settembre alle ore 15.

Per info scrivere a improntedigitali@comune.bologna.it oppure chiamare il numero 051 2194646.