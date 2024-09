Per consentire ad Hera il termine dei lavori di potenziamento della rete idrica in via Mazzini, la Comandante della Polizia Locale di Sassuolo ha emesso l’ordinanza n° 233 che impone la chiusura al transito e alla sosta, dall’intersezione con via Aravecchia a quella con viale XX Settembre, da lunedì 9 a giovedì 12 settembre compresi.